ريال مدريد يُعلن رحيل قائده.. كيف كانت أرقام مارسيلو مع بطل أوروبا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، رحيل قائد الفريق مارسيلو، مع نهاية عقده مع الميرينجي، وقرار الإدارة بعدم تجديد عقده رغم رغبة اللاعب في البقاء.

ينتهي عقد مارسيلو في 30 يونيو/ حزيران الحالي، ليكون قد أكمل 15 موسمًا بصفوف الريال.

وقال النادي الملكي، في بيانٍ عبر موقعه الرسمي: "يود نادي ريال مدريد أن يعلن أنّه غدًا الإثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا، سيكون هناك حفل وداع مؤسسي وتكريم لقائد الفريق مارسيلو في مدينة ريال مدريد".

وتابع الريال في بيانه: "بعد هذا الحدث، سيخاطب مارسيلو وسائل الإعلام في غرفة الصحافة في مدينة ريال مدريد".

وانضمّ مارسيلو (34 عامًا) إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2007 قادمًا من نادي فلومينيسي البرازيلي.

ولعب مارسيلو 545 مباراة طوال مسيرته مع الريال، وسجّل 38 هدفاً وصنع 103 آخرين.

ويعتبر مارسيلو أكثر لاعب تتوّيجًا بالألقاب مع نادي ريال مدريد، إذ حقّق 25 لقبًا: دوري أبطال أوروبا 5 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، الدوري الإسباني 6 مرات، كأس إسبانيا 5 مرات، كأس السوبر الإسباني (مرتان).

وذكرت تقارير أن مارسيلو في طريقه للعودة إلى الدوري البرازيلي، للبحث عن مشاركة متواصلة ليحجز مكانًا في قائمة منتخب بلاده بمونديال قطر 2022.