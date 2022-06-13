دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق كارليس بويول، إن هناك أربعة منتخبات مرشحة بقوة للفوز بلقب كأس العالم قطر، الّذي يُقام في قطر في أواخر العام الحالي.

يعتقد بويول أن منتخبات فرنسا، البرازيل، إسبانيا، الأرجنتين، هي الأقرب لحصد اللقب المونديالي.

وقال بويول في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مشاركته في مباراة خيرية لكرة القدم في مدينة بارانكيا الكولومبية: "المونديال القادم سيكون ناجحًا، لأنّه يُقام في موعد مختلف وليس في نهاية الموسم، ولذلك سنرى كيف ستكون حالة اللاعبين"، حسب قوله.

وأضاف كارليس: "المنتخب الأوفر حظاً للفوز بلقب المونديال هو المنتخب الفرنسي، لأنّه يمتلك الكثير من اللاعبين الموهوبين، وهو فريق متكامل وتوّج بطلاً في مونديال روسيا عام 2018، ويعرف طريق اللقب جيداً".

وتابع بويول: "هناك منتخبات أخرى أيضًا، مثل المنتخب الإسباني الّذي أعتقد أنّه قد يلعب دورًا كبيرًا ولكنّني لا أعتبره المرشح

الأوفر حظاً، رغم أنّه لديه لاعبين شباب يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة، وآخرين ممن لديهم الخبرة".

وواصل حديثه، قائلاً: "كذلك أرشح منتخب الأرجنتين، إنّه تطور كثيرًا وحصد الألقاب في السنوات الأخيرة، لذلك أراه منتخبًا قويًا جداً ويمتلك الكثير من الثقة ولديه الرغبة في الفوز".

وأشار المدافع كارليس في حديثه إلى زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي: "قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لميسي للفوز بالمونديال، الّذي لا أعرف ما إذا كان يرغب في مواصلة اللعب الدولي أم لا، ولكن هذا يعتمد عليه".

واختتم بويول: "المنتخب البرازيلي مرشح أيضًا، ودائماً ما يكون لديه لاعبين كبار".

ويشار إلى أن بويول تُوج مع الماتادور الإسباني بلقب كأس العالم 2010، وبلقب أمم أوروبا 2008.