دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن التوقيع مع النجم النرويجي الصاعد، إيرلينغ هالاند، الإثنين، بعقد يمتد إلى عام 2027، بعد 22 عاما من التوقيع مع والده، ألفي هالاند.

ونشر النادي الإنجليزي بيانا تضمن صورا للمهاجم النرويجي بقميص "السيتيزنز" وأكد أن عقده يمتد حتى عام 2027، في حين كشف الصحفي الإيطالي المتخصص بشؤون انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، أن السيتي دفع 60 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار) كشرط فسخ عقد للاعب النرويجي البالغ من العمر 21 عاما، لكن إجمالي الصفقة مع الإضافات وصل إلى 135 مليون يورو وفقا لموقع "TransferMarket".

وسيتقاضى المهاجم النرويجي 375 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي ليتلقى راتب نجم الفريق، البلجيكي كيفن دي بروين نفسه.

ولفت السيتي في بيانه إلى أن والد إيرلينغ هالاند، ألفي، وقع على عقده الأول مع الفريق في مثل هذا الوقت قبل 22 عاما.

وقد كان ألفي هالاند لاعب وسط ميدان دفاعي، بإمكانيات محدودة، واشتهر بالتدخل الذي تعرض له من قائد مانشستر يونايتد السابق، الإيرلندي روي كين، وساهم بشكل كبير بإنهاء مسيرته مبكرا.

وقال إيرلينغ في أول مقابلة له: "في البداية، لقد لعب والدي هنا وولدت في إنجلترا وكنت طوال عمري مشجعا للسيتي.. أعتقد أنني هنا في منزلي وأعتقد أن بإمكاني التطور وإظهار أفضل ما لدي مع السيتي"، حسب قوله.

يذكر أن هالاند كان بدأ مسيرته مع نادي مولد النرويجي ولعب لناديي لايبزيغ وبروسيا دورتموند الألماني.