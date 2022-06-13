دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قاد إيرلينج هالاند منتخب النرويج إلى تحقّيق الفوز على منتخب السويد بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في المواجهة الّتي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمستوى الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2023/2022.

وسجّل هالاند الهدف الأول والثاني للنرويج، وتمكّن من صناعة الهدف الثالث لزميله ألكسندر سورلوث.

ورفعت النرويج رصيدها إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد السويد عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

ووصل هالاند إلى الهدف رقم 20 مع منتخب بلاده، بعد أن لعب 21 مباراة دولية فقط، وبذلك تفوّق على نجوم العالم: ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي.

واحتاج ميسي لـ 68 مباراة مع الأرجنتين لتسجيل 20 هدفاً، ورونالدو إلى 40 مباراة مع البرتغال، بينما مبابي لـ 52 مباراة مع فرنسا.

وانضمّ إيرلينج هالاند (21 عاماً) إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي منذ أسابيع، قادماً من نادي بروسيا دورتموند الألماني بصفقة مالية وصلت إلى 60 مليون يورو.

ونجح هالاند في تسجيل 85 هدفاً في 88 مباراة دافع فيها عن ألوان دورتموند في مختلف المسابقات، منذ الانضمام إليه في يناير/ كانون الثاني عام 2020.