دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف رئيس نادي النصر السعودي مسلّي آل معمر، عن الوضع المالي الصعب الّذي يعاني منه الفريق حاليًا، قائلا إنه لولا الدعم الحكومي والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد المعروف بحبه وتشجيعه للنصر لما تمكّن الفريق من تسجيل اللاعبين.

وتحدّث مسلّي آل معمر عن الوضع المالي الراهن بعد كثرة الحديث عن قوّة نادي النصر من الناحية المالية.

ونفى آل معمر عبر حسابه الرسمي في تويتر، صحة ما يثار عن "قوة النصر المالية"، موضحًا: "إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ النصر"، وأن إجمالي ديون النادي 393 مليون ريال (104 ملايين دولار)، فيما تجاوز الفارق بين المصروفات والعوائد 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، على حد قوله.

وقال آل معمر إنه "لولا الدعم الحكومي (لجميع الأندية) والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد، لما استطعنا التسجيل (للاعبين) خلال فترتي التسجيل الماضيتين". ووصف التحديات المالية التي تواجه النادي بأنها "كبيرة".

٢) ثالثا:لولا الدعم الحكومي(لجميع الأندية) والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد، لما استطعنا التسجيل خلال فترتي التسجيل الماضيتين. رابعا: نسبة عالية من الدعم ذهبت لسداد الديون والإلتزامات. التحديات المالية كبيرة..لكنها تهون في ظل وجود الرمز الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز.

في وقت سابق، أعلنت لجنة الكفاءة المالية في السعودية عن الالتزامات المالية واجبة السداد من قبل أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ووقع نادي الأهلي في صدارة القائمة بـ 48 مليون ريال (12 مليون دولار)، ثمّ نادي الاتحاد بـ 42 مليون ريال (11 مليون دولار)، وحلّ نادي النصر في المركز الثالث بالتزامات مالية وصلت إلى 36 مليون ريال (حوالي 7 ملايين دولار).

📊 لجنة الكفاءة المالية تُعلن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحدد يوم 21 أغسطس 2022م كآخر موعد للوفاء بها https://t.co/8qkaeTODPF

وأوضحت وزارة الرياضة السعودية أن لجنة الكفاءة المالية حددت 21 أغسطس/ آب القادم موعدًا نهائيًا للوفاء بالديون.

يشار إلى أن نادي النصر يقع في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، بعد أن فاز في 17 مباراة، مقابل خسارة 7 مباريات، وحقّق التعادل 4 مرات.