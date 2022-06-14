"وحشني دراهمهم".. تصريح للاعب الجزائري يوسف بلايلي يُثير جدلًا واسعًا

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
يوسف بلايلي
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الجزائري يوسف بلايلي، يُعبّر فيه عن اشتياقه لنادي قطر القطري بطريقة أثارت جدلًا واسعًا.

وردّ بلايلي على سؤال حول مدى اشتياقه لنادي قطر، قائلا وهو يضحك: "وحشني النادي.. ووحشني دراهمهم".

واستنكر مغردون خليجيين وعرب في تويتر التصريح الّذي أدلى به بلايلي، إذ اعتبروا أن اللاعب: "مهتم بالمال فقط".

وانضمّ بلايلي لنادي قطر في أواخر عام 2020، قبل أن يتمّ فسخ عقده بالتراضي، بعد مرور موسم واحد فقط وتحديداً في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وسط أنباء عن رفض الإدارة لمطالبه المالية العالية.

ويُعتبر نجم الجزائر لاعباً حراً في سوق الانتقالات الحالية، بعد نهاية تجربته الاحترافية مع نادي بريست الفرنسي، خلال الموسم الماضي 2022/2021.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عدّة أندية فرنسية تسعى لاكتساب خدمات يوسف بلايلي.

ويذكر أن بلايلي (29 عاماً) نجح في قيادة الجزائر للتتويج بكأس أمم إفريقيا في مصر 2019، وبكأس العرب 2021 في العاصمة القطرية الدوحة.

###

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.