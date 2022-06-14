دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حجز منتخب أستراليا مكاناً له في كأس العالم، الّذي سيقام في قطر أواخر العام الحالي، بعد تجاوزه منتخب بيرو في الملحق العالمي الّذي جمعهما، مساء الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتفوّق الكنغر الأسترالي على بيرو بركلات الترجيح 4/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

وستنضمّ أستراليا إلى المجموعة الرابعة في منافسات مونديال 2022، إلى جانب: الأرجنتين، الدنمارك، تونس.

ويُعدّ المنتخب الأسترالي خامس المتأهلين عن قارة آسيا، بعد منتخبات: السعودية، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية.

وتأهلت أستراليا إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، والخامسة على التوالي، إذ لم تغيب عن آخر 4 نسخ من المونديال: 2006، 2008، 2010، 2014، 2018.

وتعتبر نسخة 2006 الّتي استضافتها ألمانيا أفضل مشاركة للكنغر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، إذ نجح في الوصول إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنّه خرج آنذاك من أمام حامل اللقب منتخب إيطاليا.