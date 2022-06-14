خسارة لمنتخب مصر برباعية أم كوريا الجنوبية.. كيف جاءت ردود الفعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرّض منتخب مصر، تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال، لخسارة جديدة، أمام منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء ودّي أقيم بينهما في العاصمة سول، عصر الثلاثاء.

وجاءت ردود الفعل غاضبة، في الشارع الرياضي المصري، إذ اتفقت الآراء على المطالبة برحيل المدير الفني للفراعنة إيهاب جلال، ومجلس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

ووصف الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي والمنتخب سابقا، هزيمة مصر من كوريا الجنوبية بـ"المهينة". وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بهدوء شديد جدا وبلا عصبية ولا انفعال هي الدنيا كمان أقدام ممكن يكون قدمك حلو وممكن وحش.. أنا شايف إن أعضاء اتحاد الكرة يقدموا استقالتهم لسيادة الوزير"، حسب تعبيره.

وغرّد المحلل خالد بيومي في تويتر بذكر نتيجة اللقاء، وأرفقها بـ "إيموجات" تعبّر عن غضبه واستغرابه. فيما وجّه نجم منتخب مصر السابق حسني عبد ربه رسالة إلى اتحاد الكرة، قائلا: "استقيلوا يرحمكم الله".

وعلّق عمرو فهمي الإعلامي في قنوات "بي إن سبورت" على الخسارة، قائلا: "‏كل الاحترام والتقدير للكابتن إيهاب جلال وأنا ضد ما حدث من مسؤولي اتحاد الكرة في تصريحاتهم ضدّه، ولكن منتخب مصر يحتاج إلى مدير فني صاحب خبرات كبيرة. والكرة المصرية بشكل عام تحتاج إلى مجلس اتحاد يضم كوادر إدارية جديدة وناجحة".

وهاجم لاعب الزمالك والأهلي السابق إبراهيم سعيد اتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب، قائلا: "‏اتحاد الكرة وإيهاب جلال فضحونا، والكرة المصرية في انهيار حقيقي، لاعيبه أقل من المستوى، ولا يستحقوا تمثيل منتخب مصر، اختيارات عشوائية من منظومة ملهاش علاقة بكره القدم" حسب تعبيره.

وأشار الإعلامي إبراهيم عبد الجواد إلى ضرورة التغيير الوضع الراهن. وقال: "‏شكرا إيهاب جلال.. شكرا اتحاد الكرة.. مش عشان الخسارتين وبس.. لكن التجربة دي بكلّ ملابساتها بكلّ القائمين عليها مينفعش تكمل".

يشار إلى أن منتخب مصر تلقى خسارتين على التوالي تحت قيادة إيهاب جلال، أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية، وحقّق فوزا وحيدا على منتخب غينيا.