للمرة الثالثة على التوالي.. شمس المنتخب الفلسطيني لا تغيب عن كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل المنتخب الفلسطيني إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه، الثلاثاءـ على الفلبين برباعية نظيفة.

وتصدر المنتخب الفلسطيني مجموعته الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، ليضمن المركز الأول المؤهل إلى البطولة الآسيوية.

وبهذه النتيجة وصل المنتخب الفلسطيني إلى كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه والثالثة على التوالي أيضا، بعد أن شارك في نسختي 2015 و2019.

وكان أول تأهل للفلسطينيين إلى كأس آسيا عام 2015 في أستراليا لكنهم خرجوا حينها من الدور الأول.

وقدم المنتخب الفلسطيني مستوى مميزا في النسخة الماضية من البطولة الآسيوية التي استضافتها الإمارات، إذ خطف نقطتين تاريخيتين من سوريا والأردن في مجموعته التي حل فيها ثالثا خلف أستراليا والأردن.

يذكر أن المنتخبات التي تخوض هذه التصفيات هي تلك التي لم تنجح بالوصول إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.