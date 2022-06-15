برشلونة يخطف موهبة شابة.. وأنباء تحدد مصير داني ألفيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برشلونة الإسباني عن أولى صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، اليوم الأربعاء، بتعاقده مع اللاعب الإسباني بابلو توري حتّى يونيو/ حزيران 2026، وبشرط جزائي بلغ 100 مليون يورو.

وكان توري مرتبطاً بعقد مع نادي راسينغ سانتاندير الإسباني حتّى عام 2025، قبل أن تتوصل إدارة الفريق مع نظيرتها في برشلونة إلى اتفاقٍ، بشأن انتقال اللاعب إلى الفريق الكاتالوني.

ويُعتبر توري من مواليد إبريل/ نيسان 2003 وينشط بمركز صانع الألعاب، وظهر للمرة الأولى مع نادي راسينغ سانتاندير، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.

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ولعب توري 34 مباراة مع نادي راسينغ سانتاندير خلال الموسم الماضي 2022/2021، سجّل من خلالها 10 أهداف وصنع 11 آخرين، ونجح في قيادة الفريق إلى الصعود للدرجة الثانية.

ويذكر أن بابلو توري أحد العناصر في تشكيلة منتخب إسبانيا تحت 19 عاماً.

في سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن نادي برشلونة قرر الاستغناء عن قائده داني ألفيس، إذ ينتهي عقد اللاعب البرازيلي في نهاية الشهر الجاري.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات، أن برشلونة لن يجدد تعاقده مع الظهير ألفيس، بل من المتوقع أن يغادر صفوف الفريق على الرغم من رغبته بالبقاء.

يشار إلى أن داني ألفيس خاض 14 مباراة مع النادي الكاتالوني في (لا ليغا) منذ عودته للفريق في بداية عام 2022، وأحرز هدفاً واحداً وصنع ثلاثة آخرين.