دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت لاعب منتخب مصر محمد إبراهيم وهو يحمل كرتونة بعد عودته من كوريا الجنوبية، تكهن مستخدمو وسائل التواصل أنها "شاشة تلفزيون" لكن اللاعب كشف لاحقا حقيقة ما كان داخلها.

وظهر اللاعب في المقطع وهو يخرج من مطار القاهرة الدولي بعد عودته من كوريا الجنوبية حاملا كرتونة كبيرة تبدو وكأنها شاشة تلفاز.

وقوبل الفيديو بكثير من الانتقاد الذي وصل إلى حد السخرية، إذ قفز بعد مستخدمي وسائل التواصل إلى استنتاج أن اللاعبين جلبوا أدوات منزلية معهم من كوريا الجنوبية بعد خسارة المباراة الودية برباعية مقابل هدف وحيد.

ونشر إبراهيم صورة على خاصية "ستوري" على صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، أظهرت ما كُتب على الكرتونة التي ظهر من خلال الصورة أنها كانت تحتوي على كرسي استشفاء.

Credit: mohammedibrahim/instagram

وعلق لاعب منتخب مصر على الصورة بالقول: "حسبي الله ونعم الوكيل"، على حد قوله.

يذكر أن مصر كانت قد خسرت أما كوريا برباعية مقابل هدف وحيد، لتخرج أنباء عن إقالة المدرب إيهاب جلال والبحث عن بديل أجنبي له.