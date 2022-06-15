طرح اسم كيروش لتدريب مصر مجدداً.. وميدو يعلّق: "سيعود بنسبة 90%"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد اسم مدرب الفراعنة السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، للظهور على الساحة الكروية المصرية، خلال الساعات الماضية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن كيروش مُرشّح لتدريب منتخب مصر مجدداً، خلفاً للمدرب الوطني إيهاب جلال.

وكشف لاعب مصر السابق أحمد حسام ميدو عن فتح خط المفاوضات بين الاتحاد المصري لكرة القدم والبرتغالي كيروش، من أجل عودته لمنصب المدير الفني للفراعنة.

وقال ميدو في برنامج يقدمه على قناة المحور: "تمّ فتح خط المفاوضات مع كارلوس كيروش، وعضو الاتحاد حازم إمام يعمل على مدار 8 ساعات ماضية ومتواصلة في اتحاد الكرة"، حسب قوله.

وأضاف ميدو، قائلاً: "بنسبة 90% كيروش سيعود مجدداً لتدريب منتخب مصر، وإذا فشلت المفاوضات، سيكون هناك مدرب أجنبي كبير سيتولى المهمة الفنية"، حسب تعبيره.

وأكمل ميدو قائلا: "سيتمّ التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، وسيضع الاستراتيجية الخاصة بالمنتخبات" ،على حد قوله.

ميدو يكشف التفاصيل: حازم إمام بيسوق اتحاد الكرة وبنسبة 90% مدرب مصر السابق سيعود لقيادة المنتخب! #الريمونتادا #قناة_المحور @midoahm https://t.co/V1CEkDeEkC

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر 10 أبريل/نيسان الماضي، بعد إخفاقه أمام السنغال على مرتين، في قيادة الفراعنة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، وخسارة لقب كأس أفريقيا 2021.

وتولى إيهاب جلال المهام الفنية خلفاً لكيروش، إلا أنّه لم يحظَ بثقة الشارع الرياضي، إذ تلقى انتقادات كبيرة بعد خسارة مصر على التوالي من: إثيوبيا وكوريا الجنوبية، وتحقّيق فوزاً وحيداً فقط على غينيا.