أجمل أهداف محمد صلاح.. تداول فيديوهات بعيد ميلاده الـ30

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأجمل الأهداف التي أحرزها اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

تداول أهداف صلاح أتت بمناسبة عيد ميلاده الـ30 الذي يصادف الـ15 من يونيو الجاري.

ويذكر أن محمد صلاح، توّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2022 والتي تقدمها رابطة المحترفين الإنجليزية، الخميس.

وتصدر اللاعب المصري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 23 هدفا متساويا مع اللاعب الكوري الجنوبي لنادي توتنهام، هيونغ مين سون.

وكان صلاح أيضا أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر صناعته 13 هدفا على مدار الموسم.

وخسر اللاعب المصري المنافسة على جائزة "EA Sports" للاعب الموسم والتي فاز بها اللاعب البلجيكي لنادي مانشستر سيتي كيفن دي بروين، في حين فاز بتصويت الجماهير والكتاب ليحصد جائزة الكتاب الإنجليز لأفضل لاعب في الموسم.

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