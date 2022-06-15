أجمل أهداف محمد صلاح.. تداول فيديوهات بعيد ميلاده الـ30

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

مايكل أوين لـCNN: محمد صلاح ليس الأفضل في تاريخ ليفربول بعد

هل محمد صلاح اللاعب الأقل تقديرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأجمل الأهداف التي أحرزها اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

من أجمل أهداف محمد صلاح https://t.co/3WOCNvN7qd

تداول أهداف صلاح أتت بمناسبة عيد ميلاده الـ30 الذي يصادف الـ15 من يونيو الجاري.

ويذكر أن محمد صلاح، توّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2022 والتي تقدمها رابطة المحترفين الإنجليزية، الخميس.

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وتصدر اللاعب المصري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 23 هدفا متساويا مع اللاعب الكوري الجنوبي لنادي توتنهام، هيونغ مين سون.

بمناسبة عيد ميلاد محمد صلاح انا لحد دلوقتي زعلان انه مجاش الزمالك وك*م ممدوح عباس https://t.co/asZGR7QfEn

وكان صلاح أيضا أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر صناعته 13 هدفا على مدار الموسم.

الملك المصري محمد صلاح يُكمل عامه ال30 اليوم! جعل سنينك مديده يافخر🇪🇬❤️. - @MoSalah https://t.co/WjfDHIdVhO

وخسر اللاعب المصري المنافسة على جائزة "EA Sports" للاعب الموسم والتي فاز بها اللاعب البلجيكي لنادي مانشستر سيتي كيفن دي بروين، في حين فاز بتصويت الجماهير والكتاب ليحصد جائزة الكتاب الإنجليز لأفضل لاعب في الموسم.