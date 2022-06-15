هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، بعيد ميلاد لاعبه السابق المصري محمد صلاح، الّذي يصادف 15 يونيو/ حزيران الجاري.

ووضع نادي تشيلسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لصلاح بقميص البلوز، وكتب: "يحتفل لاعبنا السابق محمد صلاح اليوم بعامه الـ 30، عيد ميلاد سعيد للفرعون المصري".

وعلّق لاعب منتخب مصر السابق مجدي عبد الغني على مُعايدة تشيلسي لصلاح، عبر موقع فيسبوك: "دلوقتي لاعبكم السابق ما كان عندكم" في إشارة واضحة منه إلى التذكير بعدم اكتراث تشيلسي بصلاح في وقت سابق، وعدم الحفاظ عليه قبل تألقه وتوهجه مع نادي ليفربول.

وانتقل الجناح المصري إلى نادي تشيلسي في يناير/ كانون الثاني عام 2014، قادماً من نادي بازل السويسري بصفقة مالية وصلت قيمتها إلى 14 مليون يورو، ولكنّ صلاح لم يحصل على فرصة المشاركة يصفة أساسية ومتواصلة مع النادي اللندني، بل اكتفى بالظهور في بعض المباريات والمشاركة كبديلٍ في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وخاض صلاح 19 مباراة مع تشيلسي بمختلف المسابقات، سجّل من خلالها هدفين فقط وصنع 4 آخرين، وحقّق لقباً وحيداً: كأس الاتحاد الإنجليزي 2015.

وقامت إدارة نادي تشيلسي بإعارة محمد صلاح إلى ناديينِ إيطاليين: فيورنتينا وروما، إلا أن الأخير نجح في تفعيل بند الشراء، قبل أن يقوم ليفربول بضمّ صلاح بصفقة مالية بلغت 42 مليون يورو، قادماً من روما.

في سياق متصل، هنأ الريدز (ليفربول) لاعبه محمد صلاح بعيد ميلاده الـ 30، وكتب على موقع تويتر: "أتمنى عيد سعيد لـ محمد صلاح".

Wishing @MoSalah a very happy birthday 🇪🇬👑 Leave your birthday messages for our Egyptian King below 🥳 https://t.co/wkwN6Urxbl

وطلب حساب ليفربول من مشجعي النادي، تهنئة صلاح، قائلًا: "اترك رسالة عيد ميلادك لـ ملكنا محمد صلاح".

ونشر حساب ليفربول مقطع فيديو من بعض أهداف صلاح مع الفريق في السنوات الماضية، معلّقاً عليها: "أفضل لاعب من رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم".