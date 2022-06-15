كوستاريكا تخطف آخر مقاعد المونديال.. وتنضمّ لمجموعة "نارية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف منتخب كوستاريكا آخر مقاعد مونديال قطر 2022، بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المحلق العالمي الّذي جمعهما مساء الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء هدف كوستاريكا الوحيد عن طريق اللاعب جويل كامبل، في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة.

وستنضمّ كوستاريكا إلى المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم 2022، إلى جانب: إسبانيا، ألمانيا، اليابان، وتوصف المجموعة بـ "النارية" نظراً لتواجد 4 منتخبات سبق وأن وضعوا بصمتهم في المسابقة، ومنهم من توّج باللقب.

وتأهلت كوستاريكا إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، والثالثة على التوالي.

وشهدت نسخة 2014 في البرازيل أفضل مشاركة للمنتخب الكوستاريكي على مر تاريخ مشاركاته، إذ وصل للدور ربع النهائي، وخرج حينها من أمام منتخب هولندا بركلات الترجيح.

وبذلك اكتمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم الّذي سيقام في قطر أواخر العام الحالي، إذ تمّ التعرّف على 32 منتخباً قد تمّ وضعهم في 8 مجموعات.