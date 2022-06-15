دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل منتخب السعودية إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد تجاوزه منتخب أستراليا في الدور قبل النهائي بهدفين نظيفين، ليضرب موعداً مع أوزبكستان في المشهد الختامي.

ويُعدّ هذا الوصول الثلاث للأخضر السعودي إلى المباراة النهائية، كأول منتخب يحقّق ذلك في تاريخ البطولة.

وساد على الشارع الرياضي السعودي حالة من الرضا والإعجاب بمستوى الأخضر، وأشادت شخصيات رياضية بالفريق، وبمدربه سعد شهري.

وكتب عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية على موقع تويتر: "‏ألف مبروك للأخضر الفوز والوصول للنهائي الآسيوي..مبروك للجميع فالكم الكأس يا أبطال".

ألف مبروك للأخضر الفوز والوصول للنهائي الآسيوي👏.. مبروك للجميع 🇸🇦⚽️ فالكم الكأس يا أبطال 🏆 #معاك_يالأخضر

وبارك المحلل المصري خالد بيومي للجماهير السعودية والعربية، قائلاً: "‏مبروك للكرة العربية والمنتخب السعودي التاهل لنهائي كاس الامم الاسيوية تحت 23 وكل التوفيق للمدرب الوطني سعد الشهري اداء ونتائج باذن الله الكآس سعودية مبروك يا شباب".

مبروك للكرة العربية والمنتخب السعودي التاهل لنهائي كاس الامم الاسيوية تحت 23 وكل التوفيق للمدرب الوطني سعد الشهري اداء ونتائج باذن الله الكآس سعودية مبروك يا شباب 💚💚

وغرّد نجم الأخضر السعودي السابق سامي الجابر: "‏ألف مبروك وصول منتخبنا تحت 23 سنة إلى نهائي كأس آسيا وعقبال تحقيق اللقب بإذن الله وكلنا ثقة بنجومنا بحصد الذهب إن شاء الله".

ألف مبروك وصول منتخبنا تحت 23 سنة إلى نهائي كأس آسيا وعقبال تحقيق اللقب بإذن الله وكلنا ثقة بنجومنا بحصد الذهب إن شاء الله💚🇸🇦 #السعوديه_استراليا

وأشار الإعلامي مصطفى الآغا إلى إنجاز السعودية، موضّحاً: "‏الكرة السعودية بخير والوصول لنهائي امم آسيا تحت 23 سنة بدون تلقي أي هدف هو انجاز يُحسب لمنظومة كرة القدم في ظل ‎#رؤية_2030 . الف مبروك".

وقال لاعب الأخضر السعودي السابق نواف التمياط: "‏الف مبروك يا ابطال وفالكم كأس آسيا".

يجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي صاحب أقوى خط هجوم في البطولة الآسيوية 2022 برصيد 11 هدفاً، وصاحب أقوى خط دفاع، إذ لم تتلقَ شباكه أيّ هدف.