اتحاد كرة القدم المصري يعلن مصير إيهاب جلال مع المنتخب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن اتحاد كرة القم المصري إقالة مدرب المنتخب المصري إيهاب جلال، وتعيين أجنبي خلفا له، الخميس، وتعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأولمبي.

وعقد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الصري مؤتمرا صحفيا أعلن فيه "توجيه الشكر" لإيهاب جلال على الفترة التي قضاها مع المنتخب.

وقال إمام في المؤتمر: "لو علي شخصيا كنت سأدع الكابتن إيهاب ياخد راحتو لكنني أدرك أنه لن يكو مرتاحا بسبب الضغط الكبير المفروض عليه"، حسب قوله.

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "لن نصل إلى نقطة خلافية مع الكابتن إيهاب جلال وسنعطيه كل ما يريد"، على حد تعبيره.

وأعلن إمام عن تعيين مدربا أجنبيا للمنتخب دون أن يكشف هويته، في حين أكد أنه سيتم تعيين مدير فني لاتحاد الكرة وآخر للمنتخب الأولمبي، قائلا: "فكرة وجود المدير النفي في اتحاد الكرة مطروحة منذ 10 سنوات نحن نريد أن ياتي من يقدم لنا الفائدة وسنأتي بأحد ليقوم بهذا العمل وسنمنحه كل السلطات"، حسب قوله؟

يذكر أن جلال كان قد تعرض لانتقادات لاذعة وضغط جماهيري وإعلامي شديد بعد الخسارة أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين في تصفيات كأس أمم أفريقيا، قبل أن يخسر مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف وحيد.