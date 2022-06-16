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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نسبوه لوالد حارس مرمى المنتخب السعودي، عبدالرحمن الشمري لحظة صد ضربة جزاء للمنتخب في مباراته أمام المنتخب الأسترالي، ليصل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

مقطع عظيم يجمع الفرح بفخر إنجاز الابن ؛لوالد حارس منتخبنا السعودي عبدالرحمن الشمري 😍😍 https://t.co/fGRsvYjaK9

ويُسمع في مقطع الفيديو المتداول المنسوب لوالد الشمري يقول فيه: "ولدي أعرفه".

"ولدي أعرفه ولدي" مشاعر والد حارس المنتخب والنصر عبدالرحمن الشمري أثناء تصديه لركلة الجزاء في نصف النهائي #السعوديه_استراليا https://t.co/j5acuOK2M7

ويُعدّ هذا الوصول الثلاث للأخضر السعودي إلى المباراة النهائية، كأول منتخب يحقّق ذلك في تاريخ البطولة.

والد الحارس عبدالرحمن الشمري يقول واثق انه يصد ضربة جزاء https://t.co/qVqxXgbmrW

وساد على الشارع الرياضي السعودي حالة من الرضا والإعجاب بمستوى الأخضر، وأشادت شخصيات رياضية بالفريق، وبمدربه سعد شهري.

فيديو.. والد حارس المنتخب السعودي عبدالرحمن الشمري يوثق ردة فعله لحظة تصدي ابنه لركلة جزاء منتخب أستراليا في الثواني الأخيرة. https://t.co/qt24WhnBqp

وكتب عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية على موقع تويتر: "‏ألف مبروك للأخضر الفوز والوصول للنهائي الآسيوي..مبروك للجميع فالكم الكأس يا أبطال".