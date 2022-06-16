السعودية.. تداول فيديو ردة فعل "والد" عبدالرحمن الشمري لحظة صد ضربة جزاء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نسبوه لوالد حارس مرمى المنتخب السعودي، عبدالرحمن الشمري لحظة صد ضربة جزاء للمنتخب في مباراته أمام المنتخب الأسترالي، ليصل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

ويُسمع في مقطع الفيديو المتداول المنسوب لوالد الشمري يقول فيه: "ولدي أعرفه".

ويُعدّ هذا الوصول الثلاث للأخضر السعودي إلى المباراة النهائية، كأول منتخب يحقّق ذلك في تاريخ البطولة.

وساد على الشارع الرياضي السعودي حالة من الرضا والإعجاب بمستوى الأخضر، وأشادت شخصيات رياضية بالفريق، وبمدربه سعد شهري.

وكتب عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية على موقع تويتر: "‏ألف مبروك للأخضر الفوز والوصول للنهائي الآسيوي..مبروك للجميع فالكم الكأس يا أبطال".

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