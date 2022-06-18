ساديو ماني على بُعد خطوة واحدة من بايرن ميونخ.. ما تفاصيل الصفقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من حسم تعاقده مع السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة الريدز.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 32 مليون يورو (33 مليون دولار)، إضافة لحوافز ومتغيّرات قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 40 مليون يورو (حوالي 42 مليون دولار).

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن بايرن سيوقع مع ماني لمدة ثلاث مواسم، إذ كتب في تويتر: "سيدفع بايرن ميونيخ 32 مليون يورو لساديو ماني، من المقرر توقيع العقد، وسيكون ساري المفعول حتّى يونيو/ حزيران 2025".

وقال فابريزيو رومانو: "ليفربول أراد التوقيع مع المهاجم نونيز للموافقة على رحيل ماني"، لافتاً أن: "الريدز سيحصل على إضافات، لتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى 40 مليون يورو".

Sadio Mané will be in Germany on Tuesday in order to undergo medical tests and sign his three-year contract as new Bayern player. First part of paperworks already completed with Liverpool. 🔴🛩 #FCBayern €32m fee guaranteed. €6m add-ons are easy as linked to appearances. https://t.co/N0iAca1vOy

وأكمل فابريزيو رومانو: "ماني سيصل إلى ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل من أجل الخضوع لفحوصات طبية".

وسيكون ساديو ماني ثالث صفقة لبايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضمّ ثنائي نادي أياكس الهولندي: رايان غرافينبيرش ونصير مزرواي، في الأيام الماضية.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف 2023، وكان قد انضمّ للفريق عام 2016 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي.

لعب ماني 269 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، سجّل من خلالها 120 هدفًا وصنع 48 آخرين.

وحصد ماني مع الريدز 6 ألقاب، هي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي.