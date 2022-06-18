دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي موناكو الفرنسي رحيل الإسباني سيسك فابريغاس عن صفوفه، السبت، بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها مع الفريق.

وينتهي عقد فابريغاس مع موناكو 30 يونيو/ حزيران، ولم يتفاوض الطرفان على تجديد العقد.

ونشر نادي موناكو بيانًا رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "يشكر النادي سيسك فابريغاس على 3 سنوات ونصف قضاها في النادي، ويتمنى له كلّ التوفيق في المستقبل".

وأضاف: "فابريغاس عنصر مهم في مجموعة موناكو، نقل بطل العالم عام 2010 خبراته لمجموعة الشباب في النادي، والّتي اكتسبها طوال مسيرته مع الأندية السابقة، مثل أرسنال وبرشلونة وتشيلسي".

وأكمل النادي في بيانه: "يحتفظ سيسك فابريغاس بمكانة خاصة داخل موناكو، لم يتوقف أبداً عن تشجيع زملائه في الفريق".

وعانى فابريغاس خلال الموسم الماضي 2022/2021 من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، إذ لعب 5 مباريات فقط بمختلف المسابقات.

وانضمّ فابريغاس إلى موناكو موسم 2019/2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ولعب 68 مباراة مع الفريق، أحرز من خلالها 4 أهداف وصنع 9 آخرين.

يجدر الإشارة إلى أن فابريغاس (35) عامًا لعب بصفوف نادي برشلونة الإسباني وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيينِ، وتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2010، ولقبي كأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و 2012.