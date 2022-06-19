قبل قمة ديربي القاهرة.. ما أرقام مواجهات الأهلي والزمالك تاريخيًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي الأهلي غريمه الزمالك، مساء الأحد، على أرض استاد السلام بالعاصمة القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

ستكون هذه المواجهة رقم 124 بين الفريقين في مسابقة الدوري، إذ سبق وأن لعبا 123 مباراة، فاز الأهلي في 47، مقابل 27 فوزًا للزمالك، فيما سيطرت نتيجة التعادل على 49 مباراة.

وسجّل لاعبو المارد الأحمر 157 هدفًا، بينما أحرز لاعبو الفارس الأبيض 108 هدف.

تعود أول مباراة رسمية جمعت الفريقين إلى عام 1922 في منافسات دوري منطقة القاهرة، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي.

وتغلّب الأهلي على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في آخر مواجهة بينهما ضمن مباريات مرحلة الذهاب من الدوري المصري.

على صعيد الهدّافين، يُعدّ اللاعب عبد الكريم صقر هدّاف مواجهات الفريقين تاريخيًا، إذ سجّل 19 هدفاً، يليه اللاعب مصطفى طه بـ 17 هدفاً، ثمّ الثنائي محمد أبو تريكة ومختار التتش بـ 13 هدفاً.

يعاني الفريقان قبل ديربي القاهرة من الغيابات، إذ أشارت وسائل إعلامية إلى أن نادي الأهلي سيفتقد لجهود محمد عبد المنعم، علي لطفي، لويس ميكيسوني، أكرم توفيق، عمار حمدي، محمود متولي.

ويغيب عن صفوف نادي الزمالك 5 لاعبين، هم: محمد أبو جبل، طارق حامد، حمزة المثلوثي، حازم إمام، سيف الدين الجزيري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث بـ 40 نقطة من 17 مباراة خاضها.