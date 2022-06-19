دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي رايندورف آلتاخ النمساوي تعيين الألماني ميروسلاف كلوزه، أفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم، مدربًا للفريق خلال الموسم المقبل 2023/2022.

وقال النادي في بيان رسمي: "سيوقع كلوزه على العقد اليوم الأحد، على أن يتمّ تقديمه لوسائل الإعلام في اليوم التالي".

وسيكون ميروسلاف كلوزه على رأس الجهاز الفني للمرة الأولى.

في وقت سابق، تولى كلوزه مهمة مساعد مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف لعامين خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ومساعدًا لمدرب نادي بايرن ميونخ الألماني هانزي فليك في موسم 2021/2020.

واعتزل كلوزه اللعب دوليًا عام 2014، بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم في البرازيل، إذ وصل لهدفه رقم 16 في نهائيات المونديال، لينفرد برقم قياسي كأكثر المسجلين، متفوّقًا على الظاهرة البرازيلية رونالدو الذي بحوزته 15 هدفًا.

وأحرز كلوزه، الذي يعد أفضل هدّاف في تاريخ المنتخب الألماني، 71 هدفًا في 137 مباراة.

وأنهى كلوزه مسيرته كلاعب مع نادي لاتسيو الإيطالي بعد تواجده لخمسة مواسم مع الفريق، معلنًا اعتزاله ممارسة لعبة كرة القدم عام 2016.

يشار إلى أن نادي رايندورف آلتاخ لعب في سداسية الهبوط ببطولة الدوري النمساوي، ووقع في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، خلال الموسم الماضي 2022/2021.