دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوّج منتخب السعودية بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، الأحد، بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، في المباراة النهائية الّتي جمعت الفريقين في العاصمة طشقند.

وحقّق الأخضر السعودي اللقب الآسيوي الأول في تاريخه، إلا أنّه ينفرد برقم قياسي كأكثر منتخب يصل للمشهد الختامي بثلاث مرات، وأول منتخب يظفر باللقب بشباك نظيفة، ودون تلقي أيّ هزيمة.

ويُعدّ منتخب السعودية صاحب أقوى خط دفاع في البطولة الآسيوية في نسخة 2022، إذ لم تهتز شباكه على الإطلاق، وصاحب أقوى خط هجوم بـ 13 هدفًا.

وتفاعلت شخصيات رياضية مع الإنجاز السعودي، وأشادت بالفريق وبمدربه الوطني سعد الشهري.

وقال نجم السعودية السابق سامي الجابر، في حسابه عبر تويتر: "‏ألف ألف ألف مبروك للوطن، إنجاز جديد يضاف لمملكتنا الحبيبة، بدعم سخي للرياضة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم، مبروك لمعالي وزير الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مبروك للوطن".

ألف ألف ألف مبروك للوطن 💚🇸🇦 إنجاز جديد يضاف لمملكتنا الحبيبه بدعم سخي للرياضة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم، مبروك لمعالي وزير الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مبروك للوطن 💚.

وأوضح المحلل المصري خالد بيومي أن "‏السعودية كسبت مدرب وطني كبير وجيل جديد عظيم وكأس الأمم الآسيوية تحت 23 مبروك للأخضر ولكل الأشقاء في السعودية".

السعودية كسبت مدرب وطني كبير وجيل جديد عظيم وكاس الامم الاسيوية تحت 23 مبروك للاخضر ولكل الاشقاء في السعودية 💚💚

غرّد المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي: "‏مبروك للأشقاء في المملكة التتويج المستحق بكأس أسيا الأولمبية وهذا الجيل الرائع الذي يؤكد أنه لا خوف على مستقبل الأخضر الكبير".

مبروك للاشقاء في المملكة التتويج المستحق بكاس أسيا الاولمبية وهذا الجيل الرائع الذي يؤكد أنه لاخوف على مستقبل الاخضر الكبير💚

وكتب لاعب منتخب مصر والأهلي السابق أحمد شوبير، في حسابه عبر تويتر: "‏خالص التهنئه للمنتخب السعودى تحت 23 سنة بالفوز ببطولة آسيا لكرة القدم بعد الفوز على أوزباكستان 2/صفر".