حسن شحاتة يكشف رأيه بما قدمه محمد صلاح لمنتخب مصر: عليه الاهتمام بنفسه

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى أسطورة التدريب المصرية، حسن شحاتة، أن محمد صلاح، لم يقدم الكثير لمنتخب بلاده، وأنه كنجم "عالمي" يجب أن تكون مساهماته الفنية أكبر مما هي عليه.

وقال شحاتة في مداخلة هاتفية عبر قناة "البلد" المصرية عن محمد صلاح: "كلنا نعرف أنه نجم من نجوم العالم وليس نجما من نجوم مصر فحسب، فالجوائز التي أخذها والأهداف التي سجلها تعطيه الحق بأن يكون نجم النجوم".

وأردف مدرب مصر السابق والفائز بثلاثة ألقاب متتالية لكأس أمم أفريقيا بين عامي 2006 و2010، قائلا: "لكنني لا يجب أن أعتمد على صلاح في التعاقد مع مدرب، إذا كان هذا الكلام صحيحا، ولا أعرف إن كان كذلك".

وتابع شحاتة قائلا عن مستوى محمد صلاخ مع المنتخب على صعيدي القيادة والفنيات: "من الناحية الفنية، وعذرا على الكلمة، لكن محمد صلاح لم يقدم شيئا (مع المنتخب)، كان يجب أن يقدم أفضل من ذلك بكثير وهو نجم نجوم العالم يجب أن يقدم أكثر من ذلك بكثير عندما يلعب مع منتخب بلاده"، حسب قوله.

وعند سؤاله عن بعض الآراء التي تلتمس العذر لصلاح بسبب فرق جودة اللاعبين بين المنتخب وليفربول، قال المدرب المصري: "هذا كلام صحيح وكان يجب أن يقول هذا الكلام للمسؤولين هنا رغم أنه ليس من يختار اللاعبين إلا أنه كان يجب أن يقول إن اللاعبين هنا ليسوا مثل اللاعبين في إنجلترا وهذا ما كان يجب أن يقوله صلاح ويجب أن يهتم هو أيضا بنفسه في المباريات".

وأوضح شحاتة قائلا إن صلاح دائما ما يوضع تحت رقابة صارمة من 3 مدافعين عندما يواجه منتخب مصر أي منتخب آخر لذلك كان يجب على المدربين إيجاد طريقة لفتح المساحة للاعب ليفربول الإنجليزي، وأردف قائلا: "يجب إيجاد لاعبين يساعدونه على الظهور في الصورة، صلاح حاليا لا يظهر في الصورة"، حسب قوله.

وكان قد تعرض اللاعب المصري لانتقادات لاذعة خلال مشاركته مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا خصوصا في مباريات الدور الأول إلى جانب مباراتي السنغال المؤهلتين إلى كأس العالم 2022.