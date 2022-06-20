محمد صلاح في تشكيل أغلى لاعبي العالم لعام 2022.. ما ترتيبه؟

هل محمد صلاح اللاعب الأقل تقديرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

مايكل أوين لـCNN: محمد صلاح ليس الأفضل في تاريخ ليفربول بعد

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواجد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في تشكيل اللاعبين الأكثر قيمة من الناحية السوقية حول العالم، خلال الموسم الماضي 2022/2021.

وأعلن موقع "ترانسفير ماركت" عن تشكيلة أغلى 11 لاعبًا، عقب نهاية منافسات الدوريات الأوروبية، وبلغت القيمة المالية للتشكيلة كاملةً مليار يورو.

وحلّ صلاح في المركز الرابع متساويًا مع لاعب نادي مانشستر سيتي فيل فودين بقيمة 90 مليون يورو ( 94 مليون دولار).

وتتكون التشكيلة من حارس ريال مدريد تيبو كورتوا بـ 60 مليون يورو (62 مليون دولار)، ظهير ليفربول ألكسندر أرنولد بـ 80 مليون يورو (حوالي 84 مليون دولار)، ظهير بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز بـ 70 مليون يورو (73 مليون دولار)، مدافع مانشستر سيتي روبن دياز بـ 75 مليون يورو (حوالي 79 مليون دولار)، مدافع يوفنتوس دي ليخت بـ 70 مليون يورو.

وتواجد في خط الوسط لاعب السيتي فودين بـ 90 مليون يورو، لاعب ويستهام ديكلان رايس بـ 80 مليون يورو.

ووقع في خط المقدمة لاعب ليفربول محمد صلاح بـ 90 مليون يورو، لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور بـ 100 مليون يورو (104 ملايين)، لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي بـ 160 مليون يورو (قرابة 168 مليون دولار)، لاعب مانشستر سيتي إيرلينج هالاند بـ 150 مليون يورو (157 مليون دولار).

يشار إلى أن محمد صلاح حاز على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للموسم الفائت، وظفر بجوائز أخرى، منها: أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنكلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.