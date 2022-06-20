دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لنادي الأهلي، على الإشادة الّتي حصل عليها من حسن شحاتة أسطورة التدريب المصرية، عقب تصريحات أدلى بها الأحد.

وقال حسن شحاتة في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد" المصرية: "موسيماني واحد من أفضل المدربين في قارة أفريقيا، لقد قدم عملاً رائعًا مع نادي الأهلي".

وأضاف شحاتة: "كان معي في دورة تدريبية في المغرب قبل بضعة أعوام، كنتُ أنا المصري الوحيد، وكان هو الوحيد من جنوب إفريقيا".

وغرّد بيتسو موسيماني عبر تويتر: "أيها المدرب الأسطوري الّذي سيطر على كأس الأمم الأفريقية، أنت أحد الأسباب الّتي دفعتني للعمل في مصر".

وتابع موسيماني، قائلاً: "لقد أمضينا عدة أيام معًا في المغرب خلال دورة الكاف للمدربين، ‏وخلال العشاء أخبرتني بأن أحاول العمل في مصر، وكان شرف لي الاستماع لك".

The Legendary Coach who conquered AFCON. You are one of the reasons that made me come to Egypt. We spent many days together in Morocco (CAF Pro Licence), and at dinner you kept telling me to try and work in https://t.co/FCPA1ApC4y was an honour to listen to that amazing journey. https://t.co/9ej6175Vm9

وينفرد حسن شحاتة (75 عامًا) برقم قياسي، إذ حقّق كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر ثلاث مرات، في نسخ: 2006، 2008، 2010.

وأعلن نادي الأهلي رحيل موسيماني خلال الأيام الماضية، بعد أن أمضى معه 20 شهرًا، نجح فيها بقيادة الفريق إلى التتويج بستة ألقاب: دوري أبطال أفريقيا (مرتان)، السوبر الأفريقي (مرتان)، الدوري المصري، كأس مصر، برونزية مونديال الأندية (مرتان).

يشار إلى أن موسيماني قد واجه حسن شحاتة كمدرب مرتين، خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، أثناء مباراتي مصر وجنوب أفريقيا، وحينها خسر الفراعنة في المباراة الأولى، وسيطر التعادل على نتيجة المباراة الثانية.