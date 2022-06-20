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نشر الأحد ، 19 يونيو / حزيران 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب نادي ويستهام الإنجليزي من الإعلان عن تعاقده مع مدافع نادي رين الفرنسي الدولي المغربي نايف أكرد.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ويستهام عمل في الأيام الماضية على مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي رين وممثلي اللاعب، من أجل حسم الصفقة الّتي ستصل قيمتها إلى 34 مليون يورو (36 مليون دولار).

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه عبر تويتر: "نايف أكرد ينضمّ إلى ويستهام في صفقة دائمة، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني".

وكشف فابريزيو أن "ويستهام أنهى الأمور الورقية مع نادي رين، وتمّ توقيع العقد مع نايف أكرد".

وأوضح فابريزيو رومانو: "سيكون هنالك بيان رسمي يوم الإثنين للإعلان عن الصفقة".

Nayef Aguerd joins West Ham on a permanent deal for £30m, here we go confirmed. West Ham have finally completed paperworks with Rennes and Aguerd’s contract is now also signed. ⚒️🤝 #WHUFC Official statement on Monday after some twists but with West Ham always in control. https://t.co/eLmK756uj5

أفادت تقارير أن نايف أكرد خضع للفحوصات الطبية في وقت سابق، في لندن قبل إجراءات التوقيع مع ويستهام، مما تسبب بغيابه عن منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ولعب أكرد (26 عامًا) 40 مباراة مع نادي رين في الدوري الفرنسي ودوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم الماضي 2022/2021، سجّل من خلالها 4 أهداف وصنع 2 آخرين.