ويستهام الإنجليزي يقترب من التعاقد مع مدافع منتخب المغرب نايف أكرد

رياضة
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ويستهام الإنجليزي يقترب من التعاقد مع مدافع منتخب المغرب نايف أكرد
Credit: Clive Rose/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب نادي ويستهام الإنجليزي من الإعلان عن تعاقده مع مدافع نادي رين الفرنسي الدولي المغربي نايف أكرد.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ويستهام عمل في الأيام الماضية على مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي رين وممثلي اللاعب، من أجل حسم الصفقة الّتي ستصل قيمتها إلى 34 مليون يورو (36 مليون دولار).

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه عبر تويتر: "نايف أكرد ينضمّ إلى ويستهام في صفقة دائمة، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني".

وكشف فابريزيو أن "ويستهام أنهى الأمور الورقية مع نادي رين، وتمّ توقيع العقد مع نايف أكرد".

وأوضح فابريزيو رومانو: "سيكون هنالك بيان رسمي يوم الإثنين للإعلان عن الصفقة".

أفادت تقارير أن نايف أكرد خضع للفحوصات الطبية في وقت سابق، في لندن قبل إجراءات التوقيع مع ويستهام، مما تسبب بغيابه عن منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ولعب أكرد (26 عامًا) 40 مباراة مع نادي رين في الدوري الفرنسي ودوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم الماضي 2022/2021، سجّل من خلالها 4 أهداف وصنع 2 آخرين.

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