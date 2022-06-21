دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد موقع تويتر تفاعلا بعد انسحاب لاعب كرة اليد المصري، علي زين، المحترف في نادي برشلونة الإسباني بعد بدء زملائه بالاحتفال مستخدمين المشروبات الكحولية.

وظهر زين في مقطع الفيديو وهو ينسحب من احتفالات فريقه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عندما بدأ زملاؤه برش المشروبات الكحولية احتفالا بالانتصار.

وكتب أحد المغردين المصريين على تويتر: " لو حد اخد باله من على زين اللاعب المصري المسلم أول ما عملوا الخمر سابهم و طلع يجري ربنا يكتر من امثالك يا بني".

لو حد اخد باله من على زين اللاعب المصري المسلم أول ما عملوا الخمر سابهم و طلع يجري ربنا يكتر من امثالك يا بني ❤️ https://t.co/cNFOPAHYwl

وعلق مغرد آخر قائلا: " الفيديو جميل لاعب مصر علي زين واخد دوري ابطال اوروبا مع برشلونه لليد ماشاء الله شوف اول ما اللاعيبه هترش الخمر او البيره هو سحب نفسه من النص وطلع برا خالص جميل ي زين والله"، حسب قوله.

الفيديو جميل لاعب مصر علي زين واخد دوري ابطال اوروبا مع برشلونه لليد ماشاء الله شوف اول ما اللاعيبه هترش الخمر او البيره هو سحب نفسه من النص وطلع برا خالص جميل ي زين والله♥️♥️♥️♥️♥️♥️🇪🇬👏🏻 https://t.co/F4UASOtm0O

وكتبت مغردة ثالثة: "علي زين يمسك بعلم مصر... مبتعدا عن الصورة عندما قاموا بالاحتفال برش الخمر !!"، حسب قولها.