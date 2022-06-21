استبعاد لاعب بولندي من المشاركة في مونديال قطر

مجموعات صعبة للعرب بعد قرعة كأس العالم.. كيف يمكن أن تتأهل السعودية وتونس والمغرب وقطر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، يوم الاثنين، استبعاد اللاعب ماتشي ريبوس من صفوف منتخب بولندا خلال نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعد انضمامه لفريق روسي في الآونة الأخيرة.

وانضم ريبوس إلى نادي "سبارتاك موسكو" الروسي مؤخرا، بعد أن قضى 5 سنوات في صفوف نادي "لوكوموتيف" الروسي.

وقال الاتحاد البولندي، في بيان، نشره عبر حسابه على تويتر: "تحدث مدرب المنتخب البولندي تشيسلاف ميتشنيويتش مع اللاعب ماتشي ريبوس، الّذي يقيم حالياً في بولندا بعد انتهاء المعسكر التدريبي للمنتخب الأسبوع الماضي".

وأضاف الاتحاد: "أبلغ المدرب اللاعب أنه بسبب وضعه الحالي مع النادي، لن يتم استدعاؤه للمعسكر الذي سيقام في سبتمبر/ أيلول التدريبي للمنتخب الوطني، ولن يتم وضعه ضمن التشكيلة الّتي ستشارك في كأس العالم في قطر".

Komunikat PZPN ws. Macieja Rybusa

في وقت سابق، رفضت بولندا مواجهة روسيا في منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولعب ريبوس (32 عاماً) 66 مباراة دولية مع منتخب بولندا.

يذكر أن بولندا تقع في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022، بجانب منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، السعودية.