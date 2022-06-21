دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل السنغالي ساديو ماني إلى مدينة ميونخ الألمانية، الثلاثاء، من أجل إتمام إجراءات انتقاله لصفوف نادي بايرن ميونخ، قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي.

وأظهرت لقطات مصورة ارتداء ماني لقميص بايرن ميونخ، وهو يقابل الجماهير والصحافة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ماني أتمّ الجزء الأول من الفحص الطبي بنجاح، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة غداً الأربعاء.

وذكر موقع Euro Sport أن الصفقة ستكلف خزائن بايرن ميونخ ما يقارب 40 مليون يورو (42 مليون دولار)، وستكون مدة العقد 3 سنوات.

وتبقى في عقد ساديو ماني مع نادي ليفربول موسم واحد حتّى صيف 2023، قبل أن يتمّ الاتفاق على رحيله للبافاري.

وانضمّ ماني (30 عاماً) إلى الريدز في عام 2016، قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، ولعب 269 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، سجّل من خلالها 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

وحصد ماني مع ليفربول 6 ألقاب، هي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي.