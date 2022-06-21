استعدادًا لكأس العالم.. السعودية تعلن عن مواجهة أمريكا

صورة أرشيفية من احتفالات المنتخب السعودي في 24 مارس 2022 بالتأهل لكأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، عن مواجهة منتخب أمريكا، في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للفريق، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2022.

وغرّد الحساب الرسمي للأخضر السعودي على موقع تويتر: "مباراتنا الرابعة في رحلة الإعداد لـكأس العالم، ستكون أمام بطل كأس الكونكاكاف الذهبية منتخب أمريكا". وأضاف: "مباريات شهر سبتمبر اكتملت: الإكوادور، أمريكا".

وستقام المرحلة الثانية من برنامج تحضير المنتخب السعودي للمونديال، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيتخلل المرحلة مباراتان ودّيتان أمام أمريكا والإكوادور.

في وقت سابق، أقيمت المرحلة الأولى التحضيرية في مدينة أليكانتي الإسبانية، استمرت لعشرة أيام وتحديدا من 31 مايو/ أيار إلى 9 يونيو/ حزيران.

وخاض خلالها المنتخب السعودي مباراتين، خسر فيهما، الأولى أمام كولومبيا والثانية أمام فنزويلا.

يشار إلى أن الأخضر السعودي وقع في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022، بجانب منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، بولندا.