تونس.. اعتداء على لاعبي وإدارة النجم الساحلي واستقالة رئيس النادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت تدريبات نادي النجم الساحلي التونسي اقتحام الجماهير أرض الملعب، والاعتداء بالضرب على بعض لاعبي الفريق وأعضاء الإدارة، مما أدى لإيقاف حصة التدريبات.

وصبّت الجماهير غضبها على اللاعبين ومسؤولي الفريق بسبب سوء نتائج النجم الساحلي في الآونة الأخيرة.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة ماهر القروي ونائبه توفيق الزهروني استقالتهما على الفور، بعد أن وصل غضب الجماهير إلى حد الاعتداء بالعنف على أفراد النادي.

ونشر النجم الساحلي، بيانًا رسميًا، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "الكتابة العامة للجمعية تذكر بالدور التاريخي الّذي اضطلع به جمهورنا العزيز في مسيرة نادينا على مر الأجيال، وتعبر عن أسفها للتجاوزات التي حصلت".

وأضاف البيان: "تدعو الكتابة العامة للجمعية جميع أبناء النجم الساحلي للالتفاف حول ناديهم، وتشجعيه خصوصاً في هذا الظرف الدقيق".

وخرج نادي النجم الساحلي من الدور الأول في مسابقة الكأس، وتلاشت حظوظه في الحصول على لقب الدوري التونسي، إذ لم يتبقَ أمامه سوى المنافسة على المركز الثالث المؤهل للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي. ويقع النجم الساحلي في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر نادي الترجي.