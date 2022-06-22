تشيلسي يعلن رحيل مارينا.. أبرز إنجازات إحدى أقوى النساء في كرة القدم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، رحيل مارينا غرانوفسكايا مديرته الرياضية والمسؤولة عن ملف التعاقدات، بعد علاقة مع الفريق دامت 19 عاماً.

ونشر نادي تشيلسي بياناً رسمياً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "نعلن عن رحيل مارينا غرانوفسكايا، المديرة الرياضية لنادي تشيلسي، وسيعمل تود بوهلي كمدير رياضي مؤقت إلى أن يعيّن النادي بديلاً، لمواصلة عمل الفريق نحو أهدافه خلال فترة الانتقالات الحالية".

وأضاف الفريق الإنجليزي في بيانه، قائلاً: "اتفق نادي تشيلسي والسيدة غرانوفسكايا على أنّها ستظل متاحة لبوهلي والنادي طوال فترة الانتقالات الحالية، لمساعدته".

واختتم البيان: "نشكر مارينا غرانوفسكايا على سنواتها الكثيرة من الخدمة الممتازة للنادي، ونتمنى لها كلّ النجاح في مشاريعها في المستقبل".

ويأتي رحيل مارينا غرانوفسكايا ضمن إطار التغييرات الجديدة الّتي يشهدها نادي تشيلسي، على خلفية انتقال ملكيته من الروسي رومان أبراموفيتش إلى الأمريكي تود بوهلي.

بدأ دور مارينا مع نادي تشيلسي منذ استحواذ المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش على الفريق عام 2003، إذ كانت مستشاراً للمالك الروسي.

شغلت مارينا غرانوفسكايا منصب المتحدث الرسمي لرئيس النادي عام 2010، ثمّ عضوا في مجلس إدارة الفريق عام 2013، وترأست منصب المدير الرياضي عام 2014.

وتولت مارينا مهمة الإشراف على ملف التعاقدات لنادي تشيلسي منذ 12 عاماً وتحديداً عام 2010، وكانت مفتاح التعاقدات، إذا ساهمت في الآونة الأخيرة في ضمّ: البرازيلي تياجو سيلفا، المغربي حكيم زياش، الألماني تيمو فيرنر، السنغالي إدوارد ميندي، الألماني هافيرتز، الإنجليزي بين تشيلويل.

ولعبتُ مارينا دوراً بارزاً في بيع البلجيكي إيدن هازارد ومواطنه تيبو كورتوا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بمقابل إجمالي بلغ أكثر من 150 مليون يورو (158 مليون دولار).

وشهدت غرانوفسكايا تتويج نادي تشيلسي بعدد كبير من الألقاب: دوري أبطال أوروبا (مرتان)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، الدوري الأوروبي (مرتان)، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي (5 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي ( 5 مرات).