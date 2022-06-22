كلمات مؤثرة من محمد صلاح لساديو ماني بعد رحيله عن ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودّع النجم المصري، محمد صلاح زميله السابق في نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، بعد رحيله عن الفريق، وانضمامه لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.

وغردّ محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلا: "لقد كانت مسيرة رائعة، شكراً لك على كلّ الأوقات الجيدة، أتمنى لك التوفيق في مغامراتك الجديدة، سنفتقدك كثيراً".

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. https://t.co/zndPry1mfg

وأعلن نادي ليفربول، الأربعاء، عن رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، بعد أن قضى 6 سنوات مع الفريق.

على الطرف المقابل، قال ماني في حوارٍ مع الموقع الرسمي لليفربول، حول ثلاثيته مع محمد صلاح والبرزايلي روبرتو فيرمينيو: "بوبي ومو يا لهما من لاعبين، أعتقد أنّه لا توجد أسرار، لأن اللعب بجانب هؤلاء اللاعبين العظماء يجعلون كلّ شيء سهل بالنسبة لي".

ولعب محمد صلاح وساديو ماني معاً لمدة 5 سنوات، وظهرا في 223 مباراة مع نادي ليفربول بجميع المسابقات، فازا بـ 150 مباراة، مقابل الخسارة في 34 مباراة، والتعادل في 39 مباراة، وتمكّن كلّ واحد منهما بصناعة 18 هدفاً للآخر.

وتوّج صلاح وماني سوياً بـ 6 ألقاب، هي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي.