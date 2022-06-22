ليفربول يحتفي بذكرى انضمام محمد صلاح.. كيف كانت أرقامه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بذكرى انضمام نجم منتخب مصر، محمد صلاح إلى صفوفه، عقب مرور 5 سنوات قضاها اللاعب داخل قلعة آنفليد.

وغرّد حساب نادي ليفربول على موقع تويتر: "خمس سنوات من محمد صلاح، تمّ تحطيم عدد لا يحصى من الأرقام القياسية، فاز بستة ألقاب، والكثير من الجوائز الفردية على طول الطريق.. يا له من لاعب".

Five years of @MoSalah 💫 Countless records broken, six trophies won and plenty of individual accolades along the way 🇪🇬👑 What a player. https://t.co/j0ZxIGM8V5

وقد انضمّ صلاح إلى ليفربول في 22 يونيو/ حزيران عام 2017، قادماً من نادي روما الإيطالي بصفقة مالية وصلت قيمتها 42 مليون يورو ( 44 مليون دولار).

لعب صلاح 254 مباراة مع الريدز (ليفربول) بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 158 هدفاً وصنع 58 آخرين.

حصد محمد صلاح مع الليفر 6 ألقاب، هي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي.

على الصعيد الفردي، ظفر صلاح بعدد كبير من الجوائز الفردية، إذ توّج بجائزة الحذاء الذهبي بمسابقة الدوري الإنجليزي ثلاث مرات: 2018، 2019، 2022.

وحصل صلاح على جائزة أفضل صانع ألعاب في (البريميرليغ) في الموسم الفائت.

ونال صلاح خلال موسم 2022/2021 المنصرم جوائز كثيرة، منها: أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في الدوري من رابطة المحترفين، أفضل لاعب في إنكلترا من رابطة الكتاب والنقاد، مُسجل أجمل هدف في الدوري.

يذكر أن عقد النجم المصري صلاح مع نادي ليفربول يمتد حتّى صيف 2023.