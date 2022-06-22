تفاعل على صورة زوجة محمد صلاح في المصيف بعيد ميلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا نشرها للاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح له ولعائلته بمناسبة عيد ميلاده.

الصور نشرها محمد صلاح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، مكتفيا بالتعليق عليها بأيقونة لقلب أحمر، ليلفت أحد المغردين إلى حجاب زوجة النجم المصري الذي لم تخلعه ولم تتصور في "البكيني".

دى زوجه #محمد_صلاح أغنى واحد فى مصر تقريبا ، و فى المصيف مع ابو صلاح ، بس ولا متصوره بالبكيني و لا قلعت الحجاب و لا اتعرت مع أن حياتهم كلها بقت فى انجلترا .. حقيقى ربنا يحميك يباركلك فى مراتك ، 👇👇 https://t.co/KnvcIKGX4D

ويذكر أن محمد صلاح كان ضمن قائمة تشكيل اللاعبين الأكثر قيمة من الناحية السوقية حول العالم، خلال الموسم الماضي 2022/2021، إذ أعلن موقع "ترانسفير ماركت" عن تشكيلة أغلى 11 لاعبًا، عقب نهاية منافسات الدوريات الأوروبية، وبلغت القيمة المالية للتشكيلة كاملةً مليار يورو.

حقاً انها عائلة ملكية ❤️❤️❤️ شبهنا وزينا #محمد_صلاح #هنغرد_في_عشق_مصر https://t.co/0TLDlv5CEd

يشار إلى أن محمد صلاح حاز على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للموسم الفائت، وظفر بجوائز أخرى، منها: أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنكلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.