دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيفتتح الفريق الذي يملكه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، ألميريا، مشواره الموسم المقبل في الدوري الإسباني بمواجهة حامل اللقب ريال مدريد.

وأماطت رابطة المحترفين الإسبانية اللثام عن جدول مباريات الموسم القادم من الليغا، لتكشف أن الريال سيواجه ألميريا في الجولة الأولى.

وستُلعب المباراة على أرضية ملعب "إستاديو دي لوس خويغوس ميديترانيوس" الأحد 14 أغسطس/آب المقبل، لتكون أولى مباريات الفريقين في الموسم الجديد.

وسيسعى الريال لفرض سيطرته منذ بداية مشواره في الليغا هذا الموسم في إطار سعيه لتحقيق اللقب الثاني على التوالي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

من جانبه، يتطلع الفريق الصاعد للدوري الإسباني حديثا، ألميريا، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب والتسبب بتعثره في مطلع الموسم ويوجه رسالة للجميع بأنه لم يصعد إلى دوري الأضواء للهبوط مجددا.

على الطرف الآخر، سيلتقي القطب الآخر للكرة الإسبانية، برشلونة، برايو فاييكانو، في مستهل مشواره بالموسم المقبل، إذ سيلعبان على أرضية ملعب "كامب نو" الخاص بالنادي الكتالوني.

ويسعى برشلونة لتحقيق بداية إيجابية أمام رايو الذي هزمه في آخر مباراة بين الفريقين في 24 إبريل/نيسان الماضي بهدف نظيف.

أما مباراة الكلاسيكو الأولى في الموسم القادم، فستُقام في 16 أكتوبر/تشرين أول المقبل على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في حين ستُلعب مباراة الإياب في 19 مارس/أذار من عام 2023 على ملعب "كامب نو".