أرسنال يقترب من ضم جيسوس.. هل يتعاقد مانشستر سيتي مع كالفين فيليبس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب نادي أرسنال الإنجليزي من حسم صفقة البرازيلي غابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى توصل الفريقين لاتفاقٍ، ينتقل على إثره جيسوس لصفوف الغانرز، بصفقة مالية تصل قيمتها إلى 45 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار).

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: مدير أرسنال يعمل على التفاصيل النهائية لصفقة غابرييل جيسوس، من أجل استكمال الاتفاقية، بشروط شخصية مع صفقة مدتها 5 سنوات".

وأضاف فابريزيو: "تمّ الاتفاق 100% مع مانشستر سيتي، على تلقي 45 مليون جنيه إسترليني".

وانضمّ جيسوس (25 عامًا) إلى مانشستر سيتي في يناير/ كانون الثاني 2017، قادماً من بالميراس البرازيلي.

لعب جيسوس 236 مباراة مع السيتي، سجّل من خلالها 95 هدفًا، وتوّج رفقة الفريق بعشرة ألقاب محلية، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي (أربع مرات).

كشفت تقارير أن انتقال جيسوس إلى أرسنال سيفتح الطريق أمام إدارة مانشستر سيتي في استقدام الإنجليزي كالفين فيليبس، لاعب نادي ليدز يونايتد.

وأوضح موقع "Euro Sport" أن فيليبس يُعدّ هدفًا مهمًا للسيتي في سوق الانتقالات الحالية، وذكر أن الصفقة ستكلف خزائن الفريق بشكل إجمالي 45 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار).

قضى فيليبس (26 عامًا) السنوات الـ 12 الماضية مع نادي ليدز يونايتد، منذ انضمامه إلى الأكاديمية في عام 2010، وقد شارك مع الفريق الأول في 233 مباراة بمختلف المسابقات.