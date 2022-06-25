قرعة كأس مصر تُثير جدلاً واسعًا.. الأهلي يواجه الزمالك في النهائي فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت قرعة بطولة كأس مصر 2022 جدلاً واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتماد قرعة وُصفت أنها "موجّهة" لضمان عدم لقاء الأهلي والزمالك إلا في المباراة النهائية، في حال تجاوزهما للأدوار الإقصائية.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، السبت، عن طريق لنادي الأهلي وآخر للزمالك، وصولاً إلى المشهد الختامي من البطولة.

ستُلعب أربع مواجهات في طريق الأهلي: المارد الأحمر مع مصر للمقاصة، فيما سينتظر الفائز من لقاءات "المقاولون" والجونة، طلائع الجيش ومنتخب السويس، سموحة مع كفر الشيخ.

وستُلعب أربع مواجهات أخرى في طريق الزمالك: الفارس الأبيض مع الإسماعيلي، وينتظر من يفوز في مباريات المصري وإيسترن، إنبي والبنك الأهلي، بيراميدز مع سيراميكا.

واعتبر طيف من مشجعي كرة القدم أن قرعة كأس مصر "غير عادلة"، إذ يعتقدون أن طريق الأهلي سهلاً نحو النهائي، على نحو مغاير لطريق الزمالك الّذي سيواجه فرقًا أقوى في الأدوار الإقصائية.

وقالت الصحفية سارة عبد الباقي عبر حسابها في تويتر: "‏قرعة كأس مصر كان فاضل يتحط ليفربول في طريق الزمالك".

قرعة كأس مصر كان فاضل يتحط ليفربول في طريق الزمالك

وكتب أحمد سليمان مدرب حرّاس مرمى منتخب مصر السابق: "‏قرعة كأس مصر. مضحكة بدرجة تكسف التعسف مش كده".

قرعه كاس مصر. مضحكه بدرجه تكسف التعسف مش كده

وكتب أحد المُغردين في تويتر: "قرعة كأس مصر فاشلة وموجهة مبقاش في حد بيعمل كده". وقال آخر: "‏طول لما دي العقلية مفيش أمل قرعة كأس مصر موجهة لن يلتقي الأهلي والزمالك إلا في النهائي احنا في 2022".

يشار إلى أن إدارة المسابقات حدّدت الفترة من 3 إلى 8 يوليو/ تمّوز المقبل، موعدًا لإقامة مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.