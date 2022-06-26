دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تصريحات حسن شحاتة أسطورة التدريب المصري، التي أدلى بها عن محمد صلاح، بأنه لم يقدّم الكثير لمنتخب بلده.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لقناة "MBC" مصر: "المدرب حسن شحاتة لا يستطيع أحد أن يتكلم عليه، تاريخه وإنجازاته لن يصل إليها أحد، يمكنه انتقاد أيّ شخص"، حسب تعبيره.

وأضاف الحضري: "شحاتة كان يريد توضيح أن صلاح لم يتوّج بأيّ بطولة دولية، هذه حقيقة فعلاً، صلاح لم يحصد أيّ بطولة ولم يحقّق شيئاً، سوى قيادة الفراعنة للتأهل لمونديال روسيا 2018"، حسب قوله.

وتابع الحضري: "محمد صلاح نجم نجوم العالم، ظفر ببطولات كثيرة مع ناديه ليفربول وألقاب فردية، لكن هو لم يحقّق حاجة لبلده، وهذا لا يغضب أحدًا" على حد قوله.

وأكمل حارس مرمى منتخب الفراعنة السابق: "كلّ المنتخبات التي يواجهها منتخب مصر في إفريقيا، بمجرد أن يتسلم محمد صلاح الكرة، يضغط عليه 3 لاعبين، وهنا يفترض على المدرب تفريغ مساحات لصلاح".

في سياق متصل، أوضح الحضري أن إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر: "تعرّض للظلم والوقت لم يسعفه مع غياب جزء كبير من هيكل الفريق الأساسي، لكن في النهاية هذا منتخب مصر، أيّ لاعب يجب أن يقدم أفضل ما لديه".

وقال إنه "مدرب يعمل في هدوء ولديه فكر رائع ويرغب في لعب كرة قدم ممتعة، ولكي يطبقها كان في حاجة لمزيد من الوقت، جاء في وقت صعب".

يشار إلى أن عصام الحضري استمر في الملاعب حتّى عامه الـ 47، وأعلن اعتزاله ممارسة كرة القدم في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ثمّ اتّجه إلى التدريب، بعد مسيرة طويلة بدأها في 1996.