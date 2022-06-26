دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حسم الويلزي جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد السابق، قراره بشأن مستقبله، بعد رحيله عن صفوف الميرينغي، عقب انتهاء عقده.

وكشفت تقارير صحفية أن بيل قرر الانضمام لنادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، لمدة موسم واحد، حتّى يونيو/ حزيران 2023.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "جاريث بيل ينضم إلى نادي لو أنجلوس إف سي، ترك كرة القدم الأوروبية ليقوم بتجربة جديدة في MLS".

وأضاف فابريزيو: "سيكون العقد ساري المفعول حتّى يونيو 2023".

وقضى بيل 9 سنوات مع نادي ريال مدريد، وشارك في 256 مباراة سجّل خلالها 106 هدف وصنع 67 هدفاً، وحصد 18 لقباً وأبرز ألقابه تحقّيق (التشامبيونز ليج) خمس مرات.

تعرّض بيل لانتقادات كثيرة في الآونة الأخيرة من قبل جماهير الميرينغي، وغاب عن عدّة مباريات هامّة في الموسم الفائت.

يذكر أن نادي لوس أنجلوس إف سي تعاقد مع المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني، بعد رحيله عن يوفنتوس مؤخرًا.

في سياق متصل، اقترب الياباني تاكومي مينامينو، جناح نادي ليفربول، من التوقيع مع نادي موناكو الفرنسي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نادي موناكو يسعى لاستقدام مينامينو بصفقة دائمة، بقيمة مالية بلغت 18 مليون يورو (19 مليون دولار) بشكل إجمالي.

وأوضح فابريزيو رومانو: "تمّت صفقة مينامينو، إنّه سينضم إلى موناكو، انتقال دائم من ليفربول، سيحصل ليفربول على 15 مليون يورو وستكون الإضافات 3 مليون".

وانضمّ مينامينو إلى نادي ليفربول في يناير/ كانون الثاني 2020، قادماً من نادي ريدبول سالزبورج النمساوي.

لعب مينامينو 24 مباراة مع الريدز في الموسم الماضي بمختلف المسابقات، أحرز من خلالها 10 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.