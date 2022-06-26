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نشر الأحد ، 26 يونيو / حزيران 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، الأحد، عن جميع مبارياته الودّية، استعدادًا لبطولة كأس العالم، الّتي ستقام في قطر أواخر العام الحالي.

ستكون مباريات الأخضر السعودي الودّية أمام: الإكوادور، أمريكا، آيسلندا، بنما، كرواتيا.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع تويتر: "‏مباراتان جديدتان في رحلة الإعداد لكأس العالم، ستكون أمام منتخب آيسلندا ومنتخب بنما، في شهر نوفمبر المقبل"، وأرفق تغريدته بجدول المباريات الودّية الّتي سيخوضها في الفترة المقبلة.

سيواجه الأخضر السعودي منتخبات: آيسلندا وبنما وكرواتيا، في المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لمونديال قطر، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

🟢⚪️ مباراتان جديدتان في رحلة الإعداد لـ ⁧#كأس_العالم⁩ ، ستكون أمام منتخب آيسلندا 🇮🇸ومنتخب بنما 🇵🇦 في شهر نوفمبر المقبل . https://t.co/DtKUOoISuJ

في وقت سابق، أوضح المنتخب السعودي أنّه سيواجه الإكوادور وأمريكا في المرحلة الثانية، وتحديدًا في سبتمبر/ أيلول المقيل.

وأقيمت المرحلة الأولى للأخضر السعودي في مدينة أليكانتي الإسبانية، استمرت لعشرة أيام، من 31 مايو/ أيار إلى 9 يونيو/ حزيران.

وخاض خلالها مباراتين، خسر فيهما، الأولى أمام كولومبيا والثانية أمام فنزويلا.

يشار إلى أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022، بجانب منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، بولندا.