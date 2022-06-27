دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بات نادي باريس سان جيرمان قريبًا من التوصل إلى اتفاقٍ مع نادي نيس، بشأن التخلي عن المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير، ليكون بديلاً عن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأشارت تقارير إلى أن المفاوضات بين الفريقين مستمرة حتّى الآن، وسيدفع نادي باريس قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب غالتيير مع نيس، والّتي بلغت 10 مليون يورو ( 10 ملايين ونصف دولار).

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "باريس سان جيرمان واثق من تسوية موقف غالتيير مع ناديه الحالي نيس خلال هذا الأسبوع، بينما هناك اتفاق كامل بين إدارة باريس والمدرب الفرنسي على العقد، إنها مسألة تفاصيل".

ويمتد عقد غالتيير (55 عامًا) مع نادي نيس حتى صيف 2024.

في وقت سابق، نجح غالتيير في قيادة نادي ليل لتحقيق لقب الدوري الفرنسي 2021/2020، وكسر هيمنة باريس على اللقب.

أفادت تقارير أن باريس سان جيرمان يتفاوض مع وكيل أعمال مدربه الحالي بوكيتينو حول شروط رحيله عن الفريق، إذ تبقى له موسم واحد في عقده، وهذا سيكلف النادي الباريسي حوالي 15 مليون يورو (حوالي 16 مليون دولار)، كشرط جزائي للمدرب وطاقمه.

تولى بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان في يناير/ كانون الثاني 2021، وقاده للتتويج بثلاثة ألقاب: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر.