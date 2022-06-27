النني يزور "المقاولون العرب".. وتكريمه بعضوية فخرية مدى الحياة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار محمد النني، لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، مقر ناديه السابق (المقاولون العرب)، الأحد، مستعيدًا ذكرياته مع أفراد الفريق من لاعبين وإداريين.

وحرص لاعبو المقالون ومدربهم محمد عودة على إقامة ممر شرفي للنني، على أعقاب زيارته للفريق.

وأهدت إدارة المقالون العرب محمد النني درع وعلم النادي، وكرمته بعضوية فخرية مدى الحياة، تقديرًا لمسيرته.

وعبّر النني عن سعادته بتكريم الفريق له، قائلا: "نادي المقاولين صاحب الفضل الأول عليّ، فيما وصلت إليه حتّى الآن، وأدين له بالكثير، وأتمنى أن استطيع الوفاء للنادي".

قال النني: "نادي المقاولين العرب من أفضل وأعظم الأندية ليس في مصر ولكن على مستوى العالم، لما يحمله من إمكانات رائعة بشرياً وفي البنية التحتية"، حسب قوله.

وتحدّث رئيس مجلس إدارة المقاولين العرب محسن صالح: "النني أحد أساطير النادي، ووجوده مصدر فخر وسعادة لكلّ المنتمين للنادي".

ويقضي محمد النني إجازته في مصر، وخاض بعض التدريبات مع المقاولين العرب، قبل التحاقه بأرسنال في 3 يوليو/ تمّوز المقبل.

بدأ النني مسيرته الكروية مع نادي "المقاولون العرب" في قطاع الناشئين، وتمّ تصعيده للفريق الأول في عام 2010 رفقة اللاعب محمد صلاح.

لعب النني 17 مباراة مع نادي أرسنال بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، صنع خلالها هدفين.