دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، نجم منتخب مصر لكرة اليد علي زين، يوم الثلاثاء، بعد إنجازه التاريخي مع نادي برشلونة الإسباني، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وجاء التكريم بحضور ألف شاب وفتاة، وسط فعاليات الملتقى الثاني لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي "تصدوا معنا"، تحت شعار الشباب بين تنمية الوعي ومواجهة الشائعات.

وعبر صبحي عن سعادته بتكريم نجم كرة اليد، ووجه رسالة إلى اللاعب، قائلا: "أنت سفير لمصر في أوروبا، ليس رياضيا فقط، ولكن لكل الشباب"، وأضاف: "علي رفع علم مصر خلال الاحتفالات، ورأينا من الضروري تكريمه بعد موسمه الرائع مع برشلونة".

من جانبه، قال علي زين: "أسعى لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليا، في مختلف المحافل الدولية".

وكان اللاعب قد عبّر عن شعوره بالإحباط، لعدم استقباله في مطار القاهرة، أمس الاثنين، عقب قدومه إلى مصر، قبل الالتحاق ببعثة الفراعنة، للمشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حالياً في الجزائر.

وغرّد علي زين عبر حسابه في تويتر: "من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا ثم يتم تجاهلك تجاهل تام ولا تجد من يستقبلك في المطار، برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبال".

وانتقل علي زين (32 عاماً) إلى صفوف نادي دينامو بوخارست الروماني، لمدة موسمين، حتّى عام 2024.

يشار إلى أن زين حقّق مع برشلونة خماسية تاريخية من خلال الفوز بـ: كأس السوبر المحلي، كأس ملك إسبانيا، الدوري الإسباني، كأس سوبر كتالونيا، دوري أبطال أوروبا.