مانشستر يونايتد يقترب من ضم فرينكي دي يونغ.. ما تفاصيل الصفقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من ضمّ اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن يونايتد بات على أعتاب التوصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة الإسباني، من أجل التخلي عن دي يونغ، مقابل 85 مليون يورو (89 مليون دولار) ويشمل المبلغ الإضافات.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "يقترب مانشستر يونايتد من الاتفاق مع برشلونة على أجر دي يونغ، تكلفة الصفقة كاملة ستكون 85 مليون يورو".

وأضاف فابريزيو: "ستجري محادثات جديدة، خلال هذا اليوم، أو خلال الأسبوع الحالي".

ويتطلع مانشستر يونايتد لإعادة هيكلة الفريق فنيا تحت قيادة المدرب الجديد ​إيرك تن هاغ​، الّذي سبق له وأن أشرف على مواطنه دي يونغ في نادي ​أياكس الهولندي.

وكشفت تقارير أن دي يونغ يرغب في البقاء مع برشلونة وسيكون مستعداً لتخفيض راتبه، إلّا أن النادي الكتالوني يُريد التخلص من مشاكله المالية، مما يساعده على تجديد عقود بعض اللاعبين أواستقدام آخرين.

وانضمّ دي يونغ (25 عاماً) إلى برشلونة في صيف 2019، قادماً من نادي أياكس بصفقة بلغت 89 مليون دولار.

ولعب فرينكي دي يونغ 140 مع برشلونة بمختلف المسابقات، سجّل من خلالها 13 هدفاً وصنع 17 آخرين، وحصد رفقة الفريق لقب كأس ملك إسبانيا.