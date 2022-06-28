دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حسم نادي الهلال لقب الدوري السعودي لموسم 2022/2021، الإثنين، للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة عشر في تاريخه.

وفاز الأزرق الهلالي على الفيصلي بهدفين لواحد، في الجولة الأخيرة، لينهي المسابقة في صدارة سلم الترتيب برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه الاتحاد.

وحصل مهاجم الهلال إيجالوا على جائزة هدّاف الدوري السعودي بـ 24 هدفاً.

وتفاعل الشارع الرياضي السعودي مع إنجاز الهلال، وأشادت شخصيات رياضية بالفريق، عقب حسمه للقب بعدما كان متأخراً بفارق 16 نقطة عن الاتحاد، منذ الجولة الـ 20.

وقال وزير الرياضة السعودية عبد العزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه على تويتر: "‏مبروك لفريق الهلال تحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 - 2022 كل التوفيق لبقية الفرق في المنافسات المقبلة".

مبروك لفريق الهلال تحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 - 2022 🏆 كل التوفيق لبقية الفرق في المنافسات المقبلة 🇸🇦

وكتب سامي الجابر نجم منتخب السعودية السابق: "‏مايصح الا الصحيح هاردلك للمنافس الشرس الشقيق نادي الاتحاد".

مايصح الا الصحيح 💙💙💙 هاردلك للمنافس الشرس الشقيق نادي الاتحاد 🙏🏼.

وغرّد الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي: "‏تلك ليلة لا يليق بها سوى الهلال .. منتهى الفرحة والأمنيات والآمال .. بطل الدوري السعودي يطلق الأعياد ويمضي إلى النجوم على أكتاف الجميع".

تلك ليلة لا يليق بها سوى الهلال .. منتهى الفرحة والأمنيات والآمال .. بطل الدوري السعودي يطلق الأعياد ويمضي إلى النجوم على أكتاف الجميع https://t.co/u7A1Wnyt8J

وقال المعلق الرياضي فارس عوض: "‏نقولها ويؤكدها دائما، لا تعرف كيف يجمع بين أمرين، أن يصل متأخراً وأن يكون الأول ! وحده الهلال يفعل ذلك في ريمونتادا تاريخية لهذا الموسم ، مبروك لكل عشاق الهلال بطولة الدوري السعودي للمرة ١٨ في تاريخه".

نقولها ويؤكدها دائما 🤷🏻‍♂️ لا تعرف كيف يجمع بين أمرين، أن يصل متأخراً وأن يكون الأول ! وحده الهلال يفعل ذلك في ريمونتادا تاريخية لهذا الموسم ، مبروك لكل عشاق الهلال بطولة الدوري السعودي للمرة ١٨ في تاريخه 🏆💙 https://t.co/VHWCMmroX0

وأوضح الصحفي المغربي أشرف بن عياد: "‏الهلال... يجب ان يسمى دائما الهلال البطل".

الهلال... يجب ان يسمى دائما الهلال البطل 🎩

يشار إلى أن نادي الهلال وصل للبطولة رقم 65 على مر التاريخ.