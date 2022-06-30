"شكرا على كل شيء".. نادي برشلونة يودع المصري علي زين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودّع نادي برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء، علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد، بعد نهاية عقده مع الفريق، وانتقاله لصفوف دينامو بوخارست الروماني.

وقال نادي برشلونة، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، لعلي زين: "شكرا جزيلا على كل شيء يا علي"، وأضاف: "انفصل علي زين، الظهير الأيسر، عن برشلونة بعد موسما حافلا بالنجاح، حقق خلالها دوري أبطال أوروبا، وكان النجم المصري وصل إلى النادي في صيف 2021، ويغادر الآن بعد أن حقق كل أهدافه مع النادي".

وتابع: "تميّز علي زين تحت القيادة الفنية للمدرب كارلوس أورتيغا بأدائه الدفاعي، والذي كان مفتاحا رئيسيا للفوز بـ6 ألقاب في عامه الوحيد كلاعب في برشلونة".

واختتم النادي بيانه بقوله: "يتمنى برشلونة لعلي زين التوفيق في مستقبله على الصعيدين الشخصي والمهني، بعد الفترة الّتي قضاها في النادي".

El Barça i @AliZein separen els seus camins: https://t.co/acyEDMXsAM 🇪🇬 El lateral egipcio no seguirá en la disciplina azulgrana: https://t.co/XeTmbbfxhv شكرا جزيلا على كل شيء يا علي! https://t.co/OjTsDppWbO

كان زين انضم لنادي برشلونة في صيف 2021، وسجل 60 هدفا في 30 مباراة خاضها مع الفريق خلال منافسات الدوري الإسباني، وأحرز 12 هدفاً في 17 مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحصد علي زين (32 عاماً) رفقة النادي الكتالوني 6 ألقاب، هي: الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر الكتالوني، كأس أسوبال، دوري أبطال أوروبا.

وانتقل علي زين إلى اللعب مع نادي دينامو بوخارست الروماني لموسمين حتى 2024، بجانب الثنائي المصري أحمد خيري وممدوح خيري اللذان يلعبان في صفوف الفريق.

يذكر أن زين قد التحق بصفوف منتخب مصر، يوم الثلاثاء، للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة حالياً في الجزائر.